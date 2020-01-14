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Общество

Сваи установлены в основании нового моста через реку Кебь в Псковском районе

Сваи установлены в основании нового моста через реку Кебь в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Переправа свяжет некоммерческие садоводческие товарищества «Восток» и «Кебь». Работами занимается подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова».

Во время новогодних праздников рабочие установили сваи с противоположного берега, со стороны СНТ «Восток». Теперь строители приступили к возведению ростверка. После окончания строительства мостового сооружения подрядная организация обустроит подъезды к нему. В настоящее время отставания от графика выполнения работ нет.

Общий объем финансирования из бюджета области составляет 42 млн рублей, около 20 млн рублей освоены в 2019 году. Подрядная организация провела земельные и подготовительные работы. На одном из берегов забиты сваи для опоры будущей переправы.

«Мостовое сооружение на данном участке было необходимо. Предыдущая переправа не отвечала требованиям безопасности. Во время паводков ее часто затапливало. Жителям приходилось добираться до своих участков в объезд, оставлять свои автомобили и идти несколько километров пешком», — отметили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Мост будет готов к 31 июля.

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