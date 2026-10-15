Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове

21:43, 15 октября 2026, ПАИ

Региональный этап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова: от Ф1 до современных установок «мегасайенс» прошёл в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега», сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

В мероприятии приняли участие обучающиеся в Кикоинских и Курчатовских классах региона, представившие исследовательские проектные работы по актуальным направлениям науки и технологий. Работы оценивало компетентное жюри из учёных и специалистов научно-образовательных организаций региона. По итогам полуфинала ряд работ рекомендован экспертной комиссией к представлению на всероссийском этапе конференции, который состоится в ноябре этого года в Москве.

Победителями стали школьники с проектами «Создание изделия из биоразлагаемого полимера» и «Гидропоника в домашних условиях». Эти работы наглядно раскрыли суть современных научных исследований: первый проект посвящён разработке экологичной альтернативы традиционным видам пластика, второй демонстрирует возможности адаптации передовых агротехнологий к условиям городской среды.

«Такие проекты убедительно показывают, что заниматься наукой можно уже в школе. Главное – проявлять любознательность и быть готовым пробовать новое. Поздравляем победителей и желаем школьникам успешной подготовки и результативного участия в финальном этапе», – отметили специалисты министерства.