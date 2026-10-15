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Общество

В Себеже возродили традицию охраны границы срочниками

В Себеже после почти 20-летнего перерыва возрождается традиция охраны государственной границы срочниками. Пополнение из числа солдат срочной службы прибыло на Себежскую землю, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Жители района и пограничники встречали молодое пополнение в «Аллее Белых журавлей» – так себежане называют сквер Памяти поколений. В аллее увековечена память защитников, погибших в ходе специальной военной операции, в том числе пограничников, отдавших жизни под Суджей в Курской области 7 августа 2024 года.

На мемориальных плитах имена Дмитрия Антонова, Юрия Орехова, Юрия Милютина и Даниила Мамая. Накануне митинга установлены плиты ещё двум пограничникам – Евгению Брилёву и Белеку Янчату, а также себежанину Владимиру Цабуре.

С приветственными словами к молодому поколению обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин, первый заместитель главы администрации Себежского муниципального округа Сергей Москалев и член совета Союза ветеранов пограничных войск Псковской области, председатель региональной организации пограничных войск Себежского района майор в отставке Ирина Лемешевская.

С благословением и напутствием к вновь призванным воинам обратился настоятель храма Святой Троицы в Себеже отец Василий Нетреба. В память о погибших защитниках прозвучала песня «Воин с глазами ангела» в исполнении Анны Сидоровой, прошли минута молчания и возложение цветов к мемориальным плитам.

«Сегодня произошло знаковое событие в развитии пограничных традиций. Митинг – это только начало. Мы выбрали именно Себежский район. Сюда прибыли ребята из разных уголков России», – рассказал Александр Чиликин.

По его словам, в пограничных войсках должны служить лучшие, а понимание проблем военкомами Псковской и Новгородской областей позволило подобрать достойных ребят. Он отметил, что военкоматы сохранили старые традиции подбора и на этой основе сформировано первое пополнение срочников на Псковской земле.

Командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков подарил гостю свою книгу «Горячий бетон Себежского укрепрайона» и предложил рассказать новобранцам о работе отряда, о подвиге Ивана Терентьева, чьим именем названа Дединская застава, и провести их по погибшим заставам.

Напомним, что более 20 лет назад пограничные войска перестали существовать как отдельная структура: их включили в состав Федеральной службы безопасности. Тогда же начался переход на контрактную службу. Последние солдаты срочной службы в пограничных войсках служили до 2008 года. В 2023 году в связи с изменением законодательства вернулась возможность проходить военную службу по призыву в пограничных органах ФСБ России.

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