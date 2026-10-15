Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Ущицкой школе Куньинского округа заработала собственная газовая станция

В Ущицкой школе Куньинского муниципального округа установили и подключили собственную газовую теплогенерирующую станцию. Работы заняли три месяца, пишет газета Куньинского района «Пламя».

Фото: газета «Пламя»

1 июля 2026 года администрация округа разместила конкурсную документацию для определения поставщика тепловой энергии для Ущицкой школы. Уже через три месяца газовое отопление учреждения сдали в эксплуатацию под ключ. По данным издания, это первый завершённый подобный опыт в Псковской области.

Несколько лет назад Ущицкая школа перешла с дровяных печей на централизованное отопление – от местной котельной к учреждению протянули теплотрассу. При этом ранее, пока в школе ещё топили печами, стартовал инвестиционный проект строительства пяти газовых модульных котельных в Кунье и Ущицах. Когда проект реализовали, включать в него школу было уже поздно: многоквартирные дома в Ущицах получали тепло из газовой котельной, а школа – из старой твердотопливной.

Как рассказал изданию глава муниципального округа Олег Лебедев, местная котельная физически больше не могла обеспечивать теплом школу: требовался капитальный ремонт здания и всего котлового оборудования с полной заменой. Кроме того, из-за протяжённой теплотрассы – порядка километра – были большие теплопотери, а с кочегарами постоянно возникали проблемы: временами их приходилось возить из Куньи.

Ситуация подтолкнула к решению о монтаже на территории школы автономного теплогенерирующего устройства. Несмотря на нерегулируемый тариф на теплоснабжение, МУП «Коммунсервис» несло убытки, так как затраты закладывались без учёта инфляции.

«Поскольку в Ущицах уже был газ, нами был рассмотрен вариант привлечения инвестора, который бы за свои средства построил ТГУ и взял на себя функцию теплоснабжения», – рассказал Лебедев.

В середине лета прошёл конкурс, победителем которого стало псковское предприятие «Энергоинвестсервис». Инвестор установил оборудование, подключил газ и провёл теплотрассу от установки до здания школы. Новый отопительный сезон здесь начался уже с собственным источником тепла.

Сама станция представляет собой тепловой шкаф с двумя газовыми котлами – основным и резервным, а также с автоматикой. Обслуживает котлы специализированная фирма из Великих Лук, соответствующий договор заключён инвестором.

Все контрольные мероприятия пройдены, допуски получены, система заполнена, отопление работает. Оборудование легко запустить: при похолодании оно подстраивается под нужный температурный режим, что позволяет раньше подключать и позже завершать сезон.

По словам Лебедева, хотя 100 % средств на оборудование внёс инвестор, для районного бюджета отопление школы обойдётся дешевле, чем администрация платила «Коммунсервису».

«Большое спасибо нашему инвестору – гендиректору «Энергоинвестсервиса» Герману Валерьевичу Петрову – и директору школы Фёдору Андреевичу Белугину, – подытожил глава округа. – Хочу также поблагодарить «Газпром» за оперативно выполненные работы. Как говорится, мечты сбываются».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

В Роскачестве объяснили, что делать при слабом напоре воды из крана
15 октября 2026

О судьбе и карьере: Гунтис Ламбергс побеседовал с молодёжью в Пскове
15 октября 2026

Эксперт развеяла миф о встроенном навигаторе у кошек
15 октября 2026

В Ущицкой школе Куньинского округа заработала собственная газовая станция
15 октября 2026

Выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» объединяют усилия для развития Псковской области
15 октября 2026

В Себеже возродили традицию охраны границы срочниками
15 октября 2026

Карьерные консультации, дискуссии, мастер-классы: форум «Найди себя в Псковской области»
15 октября 2026

Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...