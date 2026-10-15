В Ущицкой школе Куньинского округа заработала собственная газовая станция

23:10, 15 октября 2026, ПАИ

В Ущицкой школе Куньинского муниципального округа установили и подключили собственную газовую теплогенерирующую станцию. Работы заняли три месяца, пишет газета Куньинского района «Пламя».

1 июля 2026 года администрация округа разместила конкурсную документацию для определения поставщика тепловой энергии для Ущицкой школы. Уже через три месяца газовое отопление учреждения сдали в эксплуатацию под ключ. По данным издания, это первый завершённый подобный опыт в Псковской области.

Несколько лет назад Ущицкая школа перешла с дровяных печей на централизованное отопление – от местной котельной к учреждению протянули теплотрассу. При этом ранее, пока в школе ещё топили печами, стартовал инвестиционный проект строительства пяти газовых модульных котельных в Кунье и Ущицах. Когда проект реализовали, включать в него школу было уже поздно: многоквартирные дома в Ущицах получали тепло из газовой котельной, а школа – из старой твердотопливной.

Как рассказал изданию глава муниципального округа Олег Лебедев, местная котельная физически больше не могла обеспечивать теплом школу: требовался капитальный ремонт здания и всего котлового оборудования с полной заменой. Кроме того, из-за протяжённой теплотрассы – порядка километра – были большие теплопотери, а с кочегарами постоянно возникали проблемы: временами их приходилось возить из Куньи.

Ситуация подтолкнула к решению о монтаже на территории школы автономного теплогенерирующего устройства. Несмотря на нерегулируемый тариф на теплоснабжение, МУП «Коммунсервис» несло убытки, так как затраты закладывались без учёта инфляции.

«Поскольку в Ущицах уже был газ, нами был рассмотрен вариант привлечения инвестора, который бы за свои средства построил ТГУ и взял на себя функцию теплоснабжения», – рассказал Лебедев.

В середине лета прошёл конкурс, победителем которого стало псковское предприятие «Энергоинвестсервис». Инвестор установил оборудование, подключил газ и провёл теплотрассу от установки до здания школы. Новый отопительный сезон здесь начался уже с собственным источником тепла.

Сама станция представляет собой тепловой шкаф с двумя газовыми котлами – основным и резервным, а также с автоматикой. Обслуживает котлы специализированная фирма из Великих Лук, соответствующий договор заключён инвестором.

Все контрольные мероприятия пройдены, допуски получены, система заполнена, отопление работает. Оборудование легко запустить: при похолодании оно подстраивается под нужный температурный режим, что позволяет раньше подключать и позже завершать сезон.

По словам Лебедева, хотя 100 % средств на оборудование внёс инвестор, для районного бюджета отопление школы обойдётся дешевле, чем администрация платила «Коммунсервису».

«Большое спасибо нашему инвестору – гендиректору «Энергоинвестсервиса» Герману Валерьевичу Петрову – и директору школы Фёдору Андреевичу Белугину, – подытожил глава округа. – Хочу также поблагодарить «Газпром» за оперативно выполненные работы. Как говорится, мечты сбываются».