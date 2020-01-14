Сэкономленные на уборке снега деньги направят на благоустройство Пскова

12:15, 14 января 2020, ПАИ

Власти Пскова направят сэкономленные на уборке снега средства на благоустройство города летом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков на пресс-конференции 14 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сделаем что-нибудь более полезное», - заверил Александр Братчиков.

Он добавил, что город посыпали песко-соляным раствором всего несколько раз: после того, как на смену оттепели приходили морозы.

Что касается уборки мусора в городе, то, по словам Александра Братчикова, жалоб на её качество за новогодние праздники было не много. Он отметил, что псковичи входят в положение и понимают, что нагрузка в праздники была большая.