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Общество

Сэкономленные на уборке снега деньги направят на благоустройство Пскова

Власти Пскова направят сэкономленные на уборке снега средства на благоустройство города летом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков на пресс-конференции 14 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сделаем что-нибудь более полезное», - заверил Александр Братчиков. 

Он добавил, что город посыпали песко-соляным раствором всего несколько раз: после того, как на смену оттепели приходили морозы.

Что касается уборки мусора в городе, то, по словам Александра Братчикова, жалоб на её качество за новогодние праздники было не много. Он отметил, что псковичи входят в положение и понимают, что нагрузка в праздники была большая.

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