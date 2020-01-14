Александр Братчиков остался недоволен новогодней ярмаркой на улице Пушкина в Пскове

11:50, 14 января 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков остался недоволен новогодней ярмаркой на улице Пушкина в Пскове. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам праздничных мероприятий, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ярмарка на Пушкина не сказать, что была организована хорошо», - резюмировал глава администрации города.

Он также отметил, что в общей сложности праздничные пространства и мероприятия в центре Пскова посетили около 50 тысяч человек. По словам Александра Братчикова, погода повлияла на число горожан, посетивших праздничные мероприятия у новогодней елки 1 января. «Народа пришло меньше, чем обычно», - констатировал градоначальник.

Он добавил, что праздники в Пскове прошли без серьезных происшествий. Полиция работала в штатном режиме. «Наши жители становятся более культурными и понимают, что мы благоустраиваем город для них. Это здорово», - сказал глава администрации.

Он также прокомментировал ЧП с похищением игрушек с елки в Финском парке в середине декабря. По словам Александра Братчикова, виновные до сих по не найдены. «Не думаю, что людям, которые это сделали, это принесло радость», - уверен Александр Братчиков.