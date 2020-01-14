22 января на несколько часов будет закрыта латвийская часть погранперехода Терехово - Бурачки

15:00, 14 января 2020, ПАИ

22 января будет приостановлена работа автомобильного пункта пропуска Терехово в Латвии (с российской стороны – Бурачки, Себежский район Псковской области). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Пункт пропуска не будет работать с 8:00 до 10:00. Связано это с проведением работ по улучшению электронных сетей.

Всех, кто планирует пересечь границу через пункт пропуска Бурачки в Псковской области, призывают учесть время прекращения работы латвийской части погранперехода.