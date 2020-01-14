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Культура

Более 18 тысяч человек посетили Пушкинский заповедник в новогодние каникулы

Во время новогодних каникул, со 2 по 8 января, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетил 18 тыс. 21 человек.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Количество посетителей в этом году в период новогодних праздников превысило показатели прошлого и позапрошлого: в 2018-м музей принял 15 тыс.  980 гостей, в 2017-м - 12 тыс. 558.

Большинство туристов – 17 тыс. 230 человек - в начале января посетили экскурсии в мемориальных усадьбах, по количеству гостей лидирует музей-усадьба «Михайловское».

Среди наиболее посещаемых мероприятий в заповеднике оказались программа «…Рады мы проказам матушки-зимы» и фольклорный праздник «Святочные гулянья».

Новогоднее представление для детей и родителей посетили 202 человека, а концерт заслуженного артиста РФ Владимира Мищука – 94 человека.

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