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Общество

Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения

Платная парковка незаконно разместилась на областной земле. Фото: Наталья Оглоблина.

Из-за незаконной платной парковки в Пскове затягивается начало строительства нового здания для службы 112. Об этом с совещания под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, прошедшем 14 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На земле, находящейся в собственности Псковской области, организована незаконная парковка. В 2018 году по решению суда индивидуальный предприниматель Александр Харченко, организовавший стоянку и за деньги сдающий парковочные места, должен был освободить этот земельный участок, однако решение суда до сих пор не исполнено.

Несмотря на решение суда о ликвидации стоянки ее владелец продолжает взимать арендную плату с автовладельцев. Фото: Наталья Оглоблина.

Предприниматель, владеющий парковской, подчеркнул, что он является законопослушным гражданином.

«Суд не указал мне на мои незаконные действия, указав только на отсутствие договора с предприятием «Псковпассажиравтотранс», в чьей собственности и находится этот участок», - сказал Александр Харченко, объясняя причины игнорирования судебного решения.

Нинель Салагаева уточнила, что незаконно занятый земельный участок следовало освободить еще до 25 октября прошлого года и напомнила предпринимателю об исполнительном производстве в его отношении.

На встрече было отмечено, что в Пскове проблему с незаконными парковками решают с учетом изменений градостроительной политики, утверждённой губернатором Псковской области.

Участники добавили, что Александр Харченко продолжает получать прибыль от сдачи в аренду парковочных мест на данном земельном участке. Если каждый гражданин перестанет исполнять решения суда, то в обществе наступит хаос, резюмировали собравшиеся. 

Въезд на парковку открыт, здесь продолжают оставлять машины. И это несмотря на требования суда о ликвидации. Фото: Наталья Оглоблина.

«Этот участок предназначен для строительства здания, в котором разместится служба обработки экстренных вызовов системы 112, - рассказала Нинель Салагаева. - Пока что мы не можем ни к проектированию приступить, ни к строительству. Кроме того, не стоит забывать о существовании ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Может вам с юристами поговорить? Ведь там уголовная ответственность предусмотрена».

Предприниматель обещает ликвидировать стоянку до 20 января 2020 года. Фото: Наталья Оглоблина.

В ответ на это Александр Харченко пообещал исполнить решение суда до 20 января.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на платной стоянке сразу после завершения заседания. Ни на ограждении по периметру площадки, ни на домике охраны нет никаких объявлений о планируемом закрытии парковки. При этом охранник категорически отказался общаться на эту тему с журналистом, предлагая все вопросы адресовать владельцу - Александру Харченко. 

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