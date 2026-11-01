Псковские фермеры создают по-настоящему уникальные продукты – Михаил Ведерников

17:45, 01 ноября 2026, ПАИ

Псковские фермеры создают по-настоящему уникальные продукты, которые давно стали лицом региона, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Это не массовое производство, а штучная, крафтовая работа, и многие такие локальные бренды давно стали лицом нашего региона. Именно эти особенные гастросувениры гости увозят с собой во все уголки страны, рассказывая о нашем регионе», – написал глава региона.

По его словам, пройти мимо прилавков местных производителей и уйти с пустыми руками просто невозможно. Выбор на любой вкус: мясные деликатесы, ремесленный хлеб, разнообразные крафтовые сыры, молочные продукты, сушёный чеснок, эксклюзивные варенье и джем, цукаты, сувенирные пряники и традиционные напитки из яблок.

«Со многими из наших производителей знаком лично: на протяжении многих лет они сотрудничают с Министерством сельского хозяйства, получают меры господдержки и работают на продвижение региона – представляют Псковскую область на выставках, гастрономических фестивалях и всероссийских конкурсах, открывая нашу культуру и традиции для сотен тысяч людей по всей стране», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что о партнёрстве и локальных брендах будет рассказывать в своих соцсетях.