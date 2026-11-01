Роспотребнадзор напомнил псковичам о мерах профилактики в спортзалах в сезон ОРВИ

17:25, 01 ноября 2026, ПАИ

В сезон ОРВИ в спортзале стоит быть внимательнее к здоровью. Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, один чих в закрытом помещении способен засеять вирусами до 150 квадратных метров пространства.

Частицы с возбудителями держатся в воздухе ещё несколько минут – этого достаточно, чтобы заразить целую группу на тренировке. Поэтому специалисты советуют не забывать о простых мерах, которые защищают всех занимающихся.

В ведомстве рекомендуют проветривать помещение между занятиями: приток свежего воздуха снижает концентрацию вирусов. Кроме того, после каждой группы необходимо дезинфицировать тренажёры и контактные поверхности. Ещё одна важная мера – использовать личный коврик и полотенце: чем меньше контактов с общими поверхностями, тем ниже риск.