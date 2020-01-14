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Общество

Дети обладателей серых паспортов в Эстонии смогут получать гражданство в упрощённом порядке

Парламент Эстонии принял законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для детей, родившихся в республике, сообщает ТАСС.

Действующее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов (то есть негражданами). Новый закон позволит получить гражданство тем детям, у которых один из родителей, бабушка или дедушка имеет серый паспорт и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года.

Как заявил председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, принятый законопроект «является существенным шагом к окончанию воспроизводства серых паспортов» и к «упразднению института безгражданства» в Эстонии.

Сейчас в Эстонии проживают более 70 тысяч обладателей серых паспортов.

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