Дети обладателей серых паспортов в Эстонии смогут получать гражданство в упрощённом порядке

14:01, 14 января 2020, ПАИ

Парламент Эстонии принял законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для детей, родившихся в республике, сообщает ТАСС.

Действующее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов (то есть негражданами). Новый закон позволит получить гражданство тем детям, у которых один из родителей, бабушка или дедушка имеет серый паспорт и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года.

Как заявил председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, принятый законопроект «является существенным шагом к окончанию воспроизводства серых паспортов» и к «упразднению института безгражданства» в Эстонии.

Сейчас в Эстонии проживают более 70 тысяч обладателей серых паспортов.