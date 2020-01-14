Бастрыкин рассказал об отсутствии вины медиков в уголовных делах о врачебных ошибках

15:25, 14 января 2020, ПАИ

В большинстве уголовных дел, возбужденных по заявлениям о врачебных ошибках, установлено отсутствие вины медиков. Об этом со ссылкой на заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сообщает ТАСС.

Председатель СК рассказал, что следователи получают множество обращений граждан о правонарушениях в медицинской сфере. Так, за девять месяцев прошлого года, получено почти 5 тысяч таких заявлений.

«Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников, - пояснил Бастрыкин. - И, как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет».

За 9 месяцев прошлого года в суды направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медиков. До суда доходит лишь шестая часть уголовных дел, остальные закрываются из-за установления факта отсутствия ошибок медиков.