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Общество

Бастрыкин рассказал об отсутствии вины медиков в уголовных делах о врачебных ошибках

В большинстве уголовных дел, возбужденных по заявлениям о врачебных ошибках, установлено отсутствие вины медиков. Об этом со ссылкой на заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сообщает ТАСС. 

Председатель СК рассказал, что следователи получают множество обращений граждан о правонарушениях в медицинской сфере. Так, за девять месяцев прошлого года, получено почти 5 тысяч таких заявлений.

«Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников, - пояснил Бастрыкин. - И, как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет».

За 9 месяцев прошлого года в суды направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медиков. До суда доходит лишь шестая часть уголовных дел, остальные закрываются из-за установления факта отсутствия ошибок медиков.

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