Послание Владимира Путина Федеральному Собранию обсудят в псковском офисе «Команды 2018»

15:39, 14 января 2020, ПАИ

Послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ обсудят в псковском офисе «Команды 2018» 15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта в Псковской области.

В 11:30 региональное отделение Общероссийского народного фронта организует прямую трансляцию послания главы государства и общественное обсуждение основных тезисов президента. В мероприятии примут участие представители экспертного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации.

Само выступление главы государства начнётся в 12:00.

Встреча состоится по адресу: Псков, улица Некрасова, 19.