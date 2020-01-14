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Общество

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию обсудят в псковском офисе «Команды 2018»

Послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ обсудят в псковском офисе «Команды 2018» 15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта в Псковской области.

В 11:30 региональное отделение Общероссийского народного фронта организует прямую трансляцию послания главы государства и общественное обсуждение основных тезисов президента. В мероприятии примут участие представители экспертного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации.

Само выступление главы государства начнётся в 12:00.

Встреча состоится по адресу: Псков, улица Некрасова, 19.

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