Вице-премьер России поручила проанализировать законодательство о лишении родительских прав

16:07, 14 января 2020, ПАИ

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила создать рабочую группу и проанализировать законодательные нормы по лишению и ограничению родительских прав. Об этом говорится в протоколе заседания совета по вопросам попечительства в соцсфере при правительстве РФ, передает ТАСС.

В рабочую группу для проведения анализа законодательства РФ войдут представили Минздрава, Минтруда, Минпросвещения и МВД вместе с членами совета и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, экспертных организаций. Рабочая группа должна быть создана до 24 января. При этом выступить с предложениями о внесении изменений в законодательство по регулированию полномочий необходимо до 1 июня 2020 года.

Проанализировать, в частности, предстоит законодательство, касающееся вопросов лишения или ограничения родительских прав, изъятия ребенка из семьи при непосредственной угрозе жизни или здоровью.

В настоящее время МВД готовит поправки, благодаря которым сотрудники ведомства получат право изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Ранее, по словам Татьяны Голиковой, инициатива МВД нигде не обсуждалась.