III открытая оборонно-спортивная игра «ЮНАРМИЯ-Великие Луки-2020» пройдет 17 января
В Великих Луках 17 января состоится III открытая оборонно-спортивная игра «ЮНАРМИЯ-Великие Луки-2020». Участниками станут юнармейские отряды Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.
Участники будут бороться за кубок Генерального инспектора Минобороны РФ, почетного гражданина города Великие Луки, генерала армии Якубова Юрия Николаевича. Мероприятие посвящено 77-ой годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.
В игре будут участвовать свыше 20 команд юнармейских отрядов области. Соревнования стартуют от Летней эстрады в 9:30. Участники будут соревноваться в военизированном марш-броске и конкурсе краеведов.