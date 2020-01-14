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Общество

III открытая оборонно-спортивная игра «ЮНАРМИЯ-Великие Луки-2020» пройдет 17 января

В Великих Луках 17 января состоится III открытая оборонно-спортивная игра «ЮНАРМИЯ-Великие Луки-2020». Участниками станут юнармейские отряды Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Участники будут бороться за кубок Генерального инспектора Минобороны РФ, почетного гражданина города Великие Луки, генерала армии Якубова Юрия Николаевича. Мероприятие посвящено 77-ой годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

В игре будут участвовать свыше 20 команд юнармейских отрядов области. Соревнования стартуют от Летней эстрады в 9:30. Участники будут соревноваться в военизированном марш-броске и конкурсе краеведов.

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