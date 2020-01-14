От мусора очистят усадьбу одного из создателей русского флота в Псковском районе

16:42, 14 января 2020, ПАИ

Волонтеры планируют расчистить от бытового мусора дворянскую усадьбу одного из создателей русского флота и сподвижника Петра I Филиппа Пальчикова, расположенную в поселке Щиглицы Псковского района. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент усадьба находится в аварийном состоянии, а практически все её помещения завалены мусором. В работах по уборке мусора будут задействованы активисты и местные жители из территориального общественного самоуправления. Перед началом работ планируется проведение общественного мероприятия, которое привлечет внимание к данной проблеме.

Местные власти также поддерживают активистов, в частности, предоставляют мусорные контейнеры. Также районная администрация получила 4 миллиона рублей на благоустройство прилегающего к усадьбе парка.

Волонтеры убеждены, по окончанию работ и проведению ремонта, дворянский дом можно будет использовать под нужды поселка, например, открыть в нем школу, детский сад или дом культуры.