0
15:29
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14:28
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
12:20
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
11:38
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
11:21
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
10:55
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
09:42
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
Еще новости
Общество

От мусора очистят усадьбу одного из создателей русского флота в Псковском районе

Волонтеры планируют расчистить от бытового мусора дворянскую усадьбу одного из создателей русского флота и сподвижника Петра I Филиппа Пальчикова, расположенную в поселке Щиглицы Псковского района. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент усадьба находится в аварийном состоянии, а практически все её помещения завалены мусором. В работах по уборке мусора будут задействованы активисты и местные жители из территориального общественного самоуправления. Перед началом работ планируется проведение общественного мероприятия, которое привлечет внимание к данной проблеме.

Местные власти также поддерживают активистов, в частности, предоставляют мусорные контейнеры. Также районная администрация получила 4 миллиона рублей на благоустройство прилегающего к усадьбе парка.

Волонтеры убеждены, по окончанию работ и проведению ремонта, дворянский дом можно будет использовать под нужды поселка, например, открыть в нем школу, детский сад или дом культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14 января 2020
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
14 января 2020
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
14 января 2020
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
14 января 2020
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году 1
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
14 января 2020
Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
14 января 2020
Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
14 января 2020
Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства
Новые температурные рекорды ожидаются в России
14 января 2020
Новые температурные рекорды ожидаются в России

Идет загрузка...