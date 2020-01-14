В отелях Турции туристам придется долго ждать заселения

17:54, 14 января 2020, ПАИ

Российским туристам придется долго ждать заселения в турецкие отели. Это связано с ужесточением закона о защите персональных данных, передает Интерфакс-Туризм.

С 1 января 2020 года в Турции ужесточили закон о защите персональных данных. В частности, отельеры не смогут делать копии паспортов и других документов, необходимых при заселении туристов. За нарушения гостинице грозят большие штрафы.

Менеджеры отелей будут вносить информацию вручную, в результате чего будет увеличено время заселения клиентов. В качестве альтернативы путешественники могут сами от руки заполнить анкету и сдать ее на ресепшн.

Против ужесточения данного закона выступили туристические организации Турции. В Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров отметили, что гостиницы раньше часто делали копии документов гостей, чтобы ускорить процесс заселения. В дальнейшем копии уничтожались. Нынешние изменения доставят неудобства как туристам, так и сотрудникам отелей.