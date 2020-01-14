Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Пскове

17:51, 14 января 2020, ПАИ

Ежегодная акция «Хлеб той зимы», посвящённая освобождению Ленинграда от блокады, пройдёт в Пскове в пятый раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В этом году акция будет представлять собой несколько тематических интерактивных инсталляций, которые дадут возможность окунуться в атмосферу блокадного Ленинграда.

В частности, волонтеры помогут гостям с заполнением хлебных карточек, ознакомят их с газетами и партизанскими листовками тех лет. Кроме того, на мероприятии можно будет попробовать хлеб, приготовленный по блокадному рецепту, а также стать участником реконструкции улицы блокадного города. На площадке акции будет присутствовать тематическое звуковое оформление, а в вечернее время предусмотрена трансляция видеохроники.

Мероприятие пройдёт при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.