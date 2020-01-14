Массовый сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте»
14 января около 17:00 произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи обратили внимание на несколько ошибок в работе площадки.
В частности, нарушен обмен сообщениями, в перечне страниц друзей и подписчиков вместо привычных имен и аватарок выдаются аккаунты с пометкой «DELETED», оказался недоступен раздел «Новостей».
Администрация соцсети пока не дает официальные комментарии о причинах возникших проблем. Указывает лишь на страницах, где произошел сбой, что ведутся работы по устранению неисправностей.