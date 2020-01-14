Провести зиму в аквапарке приглашает псковичей ТРК «Акваполис»
«Проведите зиму в аквапарке и получите неповторимые эмоции!», - приглашает администрация ТРК «Акваполис».
Гостям предлагается посещение банного комплекса, большого или СПА бассейна, горок, кафе и бара.
«Провести зимний день можно в атмосфере счастья и настоящего релакса, причем в сопровождении хорошей погоды - несмотря на зимнее время года, в аквапарке «Акваполис» всегда поддерживается температура +30», - отметили в администрации ТРК.