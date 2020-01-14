Без вести пропавшего псковича разыскивают полицейские

19:30, 14 января 2020, ПАИ

45-летнего жителя Пскова Романа Иванова разыскивают оперативные сотрудники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 апреля 2019 года он пропал без вести в областном центре, пока его местонахождение не установлено. Роман Иванов худощавого телосложения, его рост 182 сантиметра, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Сведения о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.