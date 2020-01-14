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Общество

Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Наказывать за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в общественных местах, на объектах индивидуальной застройки, в городской черте и сельской местности, намерены в Псковской области. Соответствующий законопроект, разработанный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, внесли в региональный парламент, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Общественной территорией в законопроекте названы улицы, парки, скверы, придомовые территории многоквартирных и частных домов. Отмечается, что властям поступают многочисленные заявления и обращения о нарушениях тишины и покоя именно на этих территориях.

Планируется установить время ограничения шума с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Аварийно-восстановительные работы, а также массовые мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, не подпадут под действие документа, включая те культурно-массовые мероприятия, которые организуются и проводятся органами государственной власти области и органами местного самоуправления.

Работу над законопроектом вели администрация Псковской области и региональное УМВД России, добавили в пресс-службе.

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