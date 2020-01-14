Учения по обеспечению устойчивости Рунета проведет Минкомсвязь в 2020 году

20:45, 14 января 2020, ПАИ

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета проведут четыре раза в 2020 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Так, 20 марта планируется отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Отмечается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

20 июня ведомство собирается отработать противодействие угрозам устойчивости Рунета при неисправности одного из фрагментов сети связи, а также при внешних дестабилизирующих воздействиях природного и техногенного характера.

20 сентября пройдет отработка противодействия атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей «интернета вещей». А 20 декабря протестируют возможности противодействия атакам с использованием уязвимостей протокола BGP (используется для прокладки маршрутов передачи данных между автономными сегментами сети).

Последние учения по обеспечению устойчивой работы Рунета ведомство провело 23 декабря 2019 года