0
19:52
Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
19:15
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
17:32
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
17:07
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
15:29
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14:28
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
12:20
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Еще новости
Общество

Учения по обеспечению устойчивости Рунета проведет Минкомсвязь в 2020 году

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета проведут четыре раза в 2020 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Так, 20 марта планируется отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Отмечается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

20 июня ведомство собирается отработать противодействие угрозам устойчивости Рунета при неисправности одного из фрагментов сети связи, а также при внешних дестабилизирующих воздействиях природного и техногенного характера.

20 сентября пройдет отработка противодействия атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей «интернета вещей». А 20 декабря протестируют возможности противодействия атакам с использованием уязвимостей протокола BGP (используется для прокладки маршрутов передачи данных между автономными сегментами сети).

Последние учения по обеспечению устойчивой работы Рунета ведомство провело 23 декабря 2019 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
14 января 2020
Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
14 января 2020
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
14 января 2020
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
14 января 2020
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14 января 2020
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
14 января 2020
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
14 января 2020
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
14 января 2020
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году 1

Идет загрузка...