Места для сбора мусора определят с жителями частного сектора Пскова

21:49, 14 января 2020, ПАИ

Места для сбора твердых коммунальных отходов определят в ходе встреч с жителями частного сектора Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято по итогам рабочего совещания под председательством главы города Елены Полонской 14 января.

На встречах обозначат, какие улицы и дома будут относиться к конкретной контейнерной площадке. «Депутаты знают «болевые точки» своих округов и готовы подключиться к вопросу согласования мест накопления ТКО. «Экопром» готов установить контейнер, чтобы услуга оказывалась», – отметила начальник территориального филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева.

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст пояснил, что оснащение частного сектора местами для сбора ТКО разгрузит контейнеры близлежащих многоквартирных домов.

«Если мы определим места, где будут установлены контейнеры для мусора, то у нас не будет стихийных свалок. Мы все заинтересованы в этом, и очень хотелось бы, чтобы каждый депутат на своем округе знал, где надо расположить такой контейнер, и вместе с жителями под протокол утвердил необходимые места. Это наша первостепенная задача», - сказала Елена Полонская.

Кроме этого, глава Пскова рассказала об обращениях членов садоводческих некоммерческих товариществ по вопросам сбора и утилизации отходов, а также формы оплаты за услугу. «Только за новогодние праздники поступило 9 обращений. Люди не понимают, почему они должны платить дважды - в городе и на дачах», - отметила она.

По словам Сергея Пайста, населению жилого фонда плата за мусор начисляется по числу зарегистрированных человек, а в СНТ плата включена в состав членского взноса, куда входит содержание дорог, электричество, вывоз мусора и другие нужды дачного товарищества. Для организации вывоза мусора СНТ, как юридическое лицо, заключает договор с ООО «Экопром», и на его основании определяет периодичность вывоза.

Участники встречи, на которой присутствовали депутаты Псковской городской Думы Сергей Колосов, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Дмитрий Барабанов, Галина Неваленная, Любовь Николаева, Олег Луценко, а также их помощники, решили до конца января составить график встреч с местными жителями для дальнейшей проработки вопроса.