Новые правила для домов престарелых утвердил Минстрой
Новые правила по строительству и проектированию домов престарелых утвердило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пишет газета «Известия».
Теперь не будет ограничения жилой площади в 8 квадратных метров на человека, увеличится ширина коридоров для колясочников до 2 метров. Кроме этого, будут создаваться специальные уборные для инвалидов.
По мнению экспертов, на сегодняшний день из 280 тысяч домов престарелых в хорошем состоянии находятся лишь около 50 тыс. Они поддерживают обновление правил, но отмечают недостаточную проработку для серьезных перемен в отрасли.