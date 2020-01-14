Новые правила для домов престарелых утвердил Минстрой

22:30, 14 января 2020, ПАИ

Новые правила по строительству и проектированию домов престарелых утвердило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пишет газета «Известия».

Теперь не будет ограничения жилой площади в 8 квадратных метров на человека, увеличится ширина коридоров для колясочников до 2 метров. Кроме этого, будут создаваться специальные уборные для инвалидов.

По мнению экспертов, на сегодняшний день из 280 тысяч домов престарелых в хорошем состоянии находятся лишь около 50 тыс. Они поддерживают обновление правил, но отмечают недостаточную проработку для серьезных перемен в отрасли.