Нападение на проводников поезда могут выделить в отдельную статью УК РФ

23:00, 14 января 2020, ПАИ

Нападение на персонал железнодорожного транспорта могут в отдельную статью уголовного кодекса России. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступило ОАО «РЖД».

«Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах», - сообщил заместитель генерального директора холдинга Дмитрия Пегова.

Так, неопасное для жизни или здоровья персонала насилие предлагается предусмотреть штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до двух лет. А за применение насилия, опасного для жизни или здоровья персонала, РЖД предлагают наказывать штрафом до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами до пяти лет.

Отмечается, что такое предложение связано с ростом количества случаев нападения на персонал на 27% в 2019 году (98 случаев).