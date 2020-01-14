Житель Тверской области попал в больницу c переломом ноги после ДТП в Пустошкинском районе

09:15, 15 января 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе 42-летний житель Нелидово Тверской области, управляя автомобилем Mazda, выбрал небезопасную дистанцию и врезался в грузовик Volvo, за рулём которого находился 48-летний водитель из города Вытегр Вологодской области. Авария случилась 14 января около 17:50 на 462-м километре автотрассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков - Невель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП водитель Mazda получил перелом ноги и ссадины. Оба водителя в момент ДТП были трезвы.

По факту аварии проводится проверка.