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Общество

Утверждены новые правила для домов престарелых

Минстрой утвердил обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых, сообщает газета «Известия».

Документ снимает ограничение жилой площади в 8 квадратных метров человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до 2 метров и подразумевает создание специальных уборных для инвалидов. В своде правил появился раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

Эксперты отмечают, что сегодня из 280 тысяч домов престарелых в хорошем состоянии находятся около 50 тысяч. Большинство таких мест представляют собой переделанные советские дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты, условия проживания в которых трудно назвать комфортными.

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