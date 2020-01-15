Утверждены новые правила для домов престарелых

10:58, 15 января 2020, ПАИ

Минстрой утвердил обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых, сообщает газета «Известия».

Документ снимает ограничение жилой площади в 8 квадратных метров человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до 2 метров и подразумевает создание специальных уборных для инвалидов. В своде правил появился раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

Эксперты отмечают, что сегодня из 280 тысяч домов престарелых в хорошем состоянии находятся около 50 тысяч. Большинство таких мест представляют собой переделанные советские дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты, условия проживания в которых трудно назвать комфортными.