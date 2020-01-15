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Общество

Роскачество проверяет псковскую тушенку

Специалисты Роскачества проверяют качество говяжьей тушёнки, произведённой в Псковской области. Как пишет ТАСС, также проводятся исследования тушёнки из Московской, Новгородской, Калининградской, Орловской, Курганской, Ростовской областей, республик Марий Эл и Бурятия и из Белоруссии. Всего в лаборатории были направлены продукты 20 торговых марок.  

Продукция будет проверена по 90 показателям качества и безопасности. Результаты анализа обнародуют в феврале.

Эксперты Роскачества также рассказали о том, как правильно выбрать тушёнку. Особое внимание потребителям следует уделить упаковке и этикетке. Согласно представленным рекомендациям, не следует покупать продукцию, если на банке есть подтеки или ржавый налет, выпуклость на крышке или донышке, которая исчезает при нажатии. Деформация в виде уголков также может свидетельствовать о некачественном продукте.

На этикетке должна быть указана масса нетто, а также состав, сведения о пищевой и энергетической ценности, дата изготовления, условия хранения и срок годности, наименование продукта и предприятия-изготовителя, а также его местоположение, включая юридический адрес, товарный знак изготовителя, информация о подтверждении соответствия и рекомендации к употреблению.

Массовая доля белка в тушеной говядине не должна быть менее 15%, доля жира – не более 17%. Консервы высшего сорта должны содержать не менее 58% мяса и жира от объема банки, а консервы первого сорта – не менее 56%.

В ведомстве также добавили, что вкус тушенки должен быть похож на тушеное мясо с пряностями, а само мясо – не переваренным и сочным.

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