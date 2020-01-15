Псковские предприниматели получили в ПсковГУ навыки работы с цифровыми инструментами

10:27, 15 января 2020, ПАИ

Навыки работы с цифровыми инструментами, актуальными в современной экономике, получили 399 слушателей программы дополнительного образования ПсковГУ в рамках проекта «Новые возможности для каждого». Детали процесса обучения по программе «Новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики» озвучили в ходе встречи представителей университета с журналистами псковских СМИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Слушатели работали с практическими кейсами; многие выбирали маркетинговую стратегию в соответствии с целями своего бизнеса. Например, Виктория и Максим Батаковы применяют сейчас полученные навыки, развивая цветочный бизнес.

Программа стала основой научной работы: преподавателями ПсковГУ выпущена монография «Актуальные экономико-правовые аспекты развития предпринимательской деятельности в современной России», а также запущен опрос на предмет исследования цифровых компетенций в различных отраслях.

В феврале планируется запуск проекта «Азбука предпринимательства» совместно с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Проект Псковского государственного университета направлен на обучение граждан по дополнительным профессиональным программ, он вошел в десятку лучших по оценке экспертов Минобрнауки.

Обучение проходило по семи направлениям и включено в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».