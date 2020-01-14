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Культура

В марте станут известны лауреаты премии администрации Псковской области в области культуры и искусства

Сформирован список претендентов на премию администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год. Имена лауреатов планируется объявить в конце марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Произведения соискателей рассмотрит комиссия, которая начнёт работу в феврале. В этом году от претендентов поступило 25 заявок, большая часть которых касается сферы журналистики и литературы.

Ежегодно присуждается не более семи основных премий и не более четырёх дополнительных премий. Вручение наград проводится в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». 

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