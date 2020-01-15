Магазин кожи и меха открылся в ТЦ «Максимус» в Пскове

12:46, 15 января 2020, ПАИ

В ТЦ «Максимус» в Пскове открылся салон кожи и меха «Элегант» ( 2 этаж, левое крыло, отдел 233). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе торгового центра.

В продаже - шубы, жилетки, накидки из натурального меха, пальто, куртки и пуховики с наполнителем из верблюжьей шерсти.

Салон «Элегант» приглашает за покупками. Действует беспроцентная рассрочка платежей от 3 до 6 месяцев. Постоянным клиентам предоставляются карты скидок.