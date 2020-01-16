Календарь событий: Какие исторические праздники, спортивные гонки и костюмированные балы пройдут в Псковской области в 2020 году

12:37, 16 января 2020, ПАИ

2020-й год весьма богат на культурные и спортивные события, многие из которых давно стали «визитной карточкой» Псковской области. Псковское агентство информации подготовило список наиболее масштабных мероприятий, которые пройдут на территории региона и соберут от нескольких сотен до тысяч гостей. Очередной Ганзой наступивший год, конечно, не удивит, но скучать точно не придется!

ЯНВАРЬ

Вручение премии «Народное признание — 2019»

30 января состоится долгожданная церемония вручения статуэток победителям первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2019», которая в этом году будет вручаться в десятый раз.

До 26 января проходит весьма горячее голосование за финалистов. Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, номинанта вы можете здесь>>>

Торжественная церемония пройдет в зале Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина по адресу: Псков, улица Пушкина, 13.

ФЕВРАЛЬ

Сретенский бал

Мечтаете ощутить себя фрейлиной или виконтом, кружась в вихре фигурного вальса? Вам не чужды дворцовые утехи? Пора начинать подготовку! 16 февраля состоится Сретенский бал, приуроченный, между прочим, ко Всемирному дню православной молодежи.

Впервые Сретенский бал прошел в Пскове в 2016 году и завоевал любовь многих псковичей. Он состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.

Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй»

Масштабные масленичные гуляния традиционно пройдут во многих городах и селах, но фольклорный фестиваль состоится в Пскове, Изборске, Печорах и Пушкинских Горах. Следите за анонсами — чучело сожгут и в вашем городе! Но, судя по нынешней зиме, оно не «воскресло» с прошлого года.

Кстати, в рамках фестиваля пройдет конкурс гармонистов «Скобарь потешный», так что чистим планки и обновляем клапана!

Обещали не кормить блинами с лопаты. Но это не точно.

МАРТ

Всероссийский фестиваль-конкурс русской музыки

Усладу для ваших ушей подарят музыканты-виртуозы, которые устроят настоящий праздник классической музыки в рамках 46-го Всероссийского фестиваля-конкурса русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Основной площадкой для выступлений станет Большой концертный зал филармонии. Также концерты пройдут в музее-заповеднике имени М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района и музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района.

Фестиваль-конкурс пройдет с 19 по 23 марта. Следите за анонсами концертов!

АПРЕЛЬ

Пасхальный фестиваль

В этом году Пасха пришлась на 19 апреля. Традиционно куличи и крашеные вареные яйца в своем изобилии прогнут столы не только православных псковичей. Катание яиц, по всей видимости, станет непременным атрибутом народных забав.

В областном центре и Печорах будут организованы интерактивные площадки и ремесленные ряды, а также состоятся концерты.

Ралли «Голубые озера - 2020»

Автоспорт привлекает в свои ряды всё больше спортсменов и почитателей. Псковская область здесь не исключение, а положительный пример для многих.

В этом году первая весенняя гонка — ралли «Голубые озера - 2020» — состоится 23-26 апреля. Она будет носить статус 1-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», 7-го этапа Кубка России по ралли и 3-го этапа Кубка LADA RALLY CUP 2020.

Планируется, что трасса гонки будет пролегать через Пустошкинский, Новосокольнический и Невельский районы.

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище»

Вновь в масштабной битве, едва не дотягивающей до джексоновской постановки осады Минас Тирита, но местами переплёвывающую первую высадку викингов на берега Англии, сойдутся реконструкторы под ликами братьев славян и ливонской «свиньи» на берегу Чудского озера.

Реконструкция сражения XIII века пройдет в 14-й раз, также зрители увидят конные и пешие турниры. Историка Соколова, к слову, не будет.

Вас ждут «без мечей» на побережье Чудского озера в деревнях Самолва и Кобылье Городище Гдовского района 25-26 апреля.

МАЙ

75-летие Победы в Великой Отечественной войне

9 мая. Пожалуй, одна из самых ожидаемых и значимых дат календаря 2020-го года, когда будут чествовать всех, кто привел страну к великой Победе в 1945-ом.

Традиционно в областном центре, городах и селах Псковской области пройдут Парады Победы, шествия Бессмертных полков и салюты.

Помните о ветеранах. И не только 9-го мая.

Ралли 4х4 «Кудяевские озера»

1-й этап Международных соревнований авторалли 4х4 «Кудяевские озера», приуроченный ко Дню Победы, стартует в деревне Кудяево Новоржевского района 9 мая.

Помериться проходимостью внедорожников и навыками вождения по пересеченной местности приедут пилоты из соседних регионов и ближнего зарубежья.

Труднопроходимое «кольцо» протяженностью три километра многих оставит без шанса на победу и с грязными ботинками.

«Ночь музеев»

15 мая седьмой раз объекты Псково-Изборского музея-заповедника бесплатно откроют свои двери и примут всех желающих в рамках акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному Дню музеев.

Какой станет тема псковской «Ночи музеев» в этом году, пока остается загадкой, ждем анонс.

Музей-заповедник в Пскове расположен по адресу: улица Некрасова, 7.

А также в деревне Изборск Печорского района.

Фестиваль «Исаборг»

Если имя Рагнара Лодброка вам о чем-то говорит или же просто по душе атмосфера раннесредневековой культуры, то добро пожаловать на международный фестиваль «Исаборг» в Старый Изборск!

Средневековый «рейв» под открытым небом соберет на площадке Труворова городища представителей десятков клубов исторической реконструкции.

Прикоснуться к быту «эпохи викингов» и стать его частью вы можете 30 и 31 мая. Скёль!

ИЮНЬ

Ралли «Пушкинские Горы – 2020»

И вновь взревут моторы! 4-7 июня состоится одно из самых живописных ралли — «Пушкинские Горы – 2020», имеющее статус 2-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и 4-го этапа Чемпионата России по ралли.

Участники и зрители гонки смогут увидеть пейзажи Бежаницкой возвышенности, многочисленные лесные озера и реки. Трасса ралли пройдет в Пскове, Пушкиногорском, Новоржевском, Бежаницком, Островском, Опочецком и Красногородском районах.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Обладателей поэтического слога и любителей поэзии, почитателей таланта Александра Сергеевича Пушкина, а также знающих толк в отдыхе псковичей и гостей региона ждут в музее-заповеднике «Михайловское» 5-7 июня.

Также площадками праздника станут Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина и БКЗ филармонии в Пскове.

Подробную программу Дней организаторы опубликуют ближе к июню. Гедиминас, мы вас ждем!

25-я международная встреча воздухоплавателей Великие Луки

Юбилейная международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках 11-17 июня. Десятки аэронатов исполнят в небе «вальсы сомнений», «продолжения полета», ночные свечения и массовые полеты, а также посоревнуются в «кей-граб» («порази цель»).

ИЮЛЬ

Ралли «900 озер»

2-5 июля в Опочке откроется ралли «900 озер», которое будет носить статус 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», 9-го этапа Кубка России по ралли и 5-го этапа Кубка LADA RALLY CUP 2020.

Трассу проложат по территориям Опочецкого, Новоржевского, Бежаницкого, Пустошкинского и Себежского районов.

Маршрут гонки не менее живописен, чем у ралли «Пушкинские Горы». Зрительскую зону, например, планируют организовать в районе озера Коложо вблизи деревни Рясино Опочецкого района.

Фестиваль «Сыр и пряник»

Гостеприимная ферма «Бебешкино» вновь готова удивлять! 4-5 июля состоится второй фестиваль «Сыр и пряник», на котором местные производители представят экологически-чистые фермерские продукты.

Поверьте, вы не потеряете время, посетив уникальный гастрономический фестиваль, гостем которого в прошлом году, например, стал знаменитый российский сыровар Олег Сирота.

«Сырно-пряничный» фестиваль пройдет в деревне Бебешкино Печорского района.

Международный фестиваль «Река Великая»

11-12 июля в Финском парке Пскова вдоль русла реки Великой раскинут свои шатры участники ежегодного Международного фестиваля «Река Великая. Традиции. Культура. Экология».

Организаторы фестиваля подготовят конкурсы и мастер-классы, квесты, выступления концертных коллективов, а также спортивные эстафеты.

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость»

11-12 июля в «Нескучный садик» Старого Изборска вновь приедут барды, и он оправдает свое название!

В рамках фестиваля выберут лучших исполнителей и поэтов, а также проведут мастер-классы. Если вы умеете играть на гитаре и складывать слова в рифмы, не стесняйтесь, покажите себя!

Кстати, закроет фестиваль концерт известного барда Александра Дольского. Фестивали не форумы, их много не бывает!

Военно-историческая реконструкция «Линия Сталина»

Часть оборонительной цепи «Линия Сталина», находящаяся на территории Псковской области, снова станет площадкой для мастштабной реконструкции боев красноармейцев с превосходящими силами немецко-фашитстких захватчиков.

В реконструкции будут использованы советские и немецкие артиллерийские орудия и минометы, автомобили, мотоциклы и бронетехника. Кроме этого, будет работать выставка современной военной техники и вооружения.

Реконструкция пройдет 18-19 июля в военно-мемориальном комплексе «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района.

Дни города Пскова

В этом году Дни города Пскова традиционно пройдут с 23 по 25 июля. Центр областной столицы вновь станет точкой притяжения горожан и гостей, здесь пройдут ярмарки, концерты и другие развлекательные мероприятия. Завершится праздник красочным фейерверком.

АВГУСТ

Фестиваль «Железный град»

Зрелищный международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в 14-й раз пройдет 1 и 2 августа. Традиционно к стенам Изборской крепости съедутся более 200 реконструкторов.

Гости фестиваля увидят как пешие, так и конные турниры, смогут попробовать блюда старорусской кухни. Полностью погрузиться в атмосферу страдающего средневековья поможет акустический фолк-концерт.

«Десантный взвод-2020»

Международный этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод-2020» международных армейских игр «АрМИ-2020» пройдет в Псковской области 7-8 августа.

Зрители увидят современную военную и специальную технику, состояющую на вооружении ВДВ, и показательные выступления бойцов.

Площадками мероприятий станут полигон Завеличье (Псков) и танкодром в Стругах Красных. Спортивное ориентирование пройдет в урочище Вашина Гора Печорского района. Приземляться парашютисты будут на полигоне «Кислово», а площадка для их приземления на точность разместится на полигоне «Шабаны».

«Медовый фестиваль»

Юбилейный «Медовый фестиваль» развернется на площадках Детского парка в Пскове 15 августа. Десятки пчеловодов в десятый раз представят свой свежий и вкусный мед с псковских пасек.

Кроме этого, планируется организация ярмарки мастеров, торговых рядов местных производителей, мастер-классов и многочисленных развлечений. Гигантский торт-медовик может вновь стать одной из визитных карточек фестиваля.

Престольный праздник Псково-Печерского монастыря

Тысячи паломников вновь соберутся в Псково-Печерском монастыре 28 августа на главный престольный праздник обители — Успение Пресвятой Богородицы.

Традиционно в монастыре пройдет торжественное богослужение, крестный ход по ковровой дорожке из цветов, который завершится поклоном чудотворному образу Божией Матери «Успение», он хранится в обители с 1521 года.

Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в деревне Сигово Печорского района 28 августа.

Все желающие смогут ближе познакомиться с самобытностью народа сето, посетить единственный в России музей сето, принять участие в гулянии «Кирмаш», а также продегустировать местные блюда и напитки.

В настоящее время насчитывается около 10 тысяч представителей сето, около 250 из них проживают в Псковской области.

СЕНТЯБРЬ

5 сентября экстремалы и любители внедорожья вновь соберутся на международный фестиваль автомашин «Кудяевские озера».

Организаторы посвятят его Дню партизанской Славы. Гонка традиционно пройдет по пересеченной местности в деревне Кудяево Новоржевского района.

Исторический праздник «Воевода Шуйский»

26 сентября псковичей и гостей областной столицы ждут на историческом празднике «Воевода Шуйский». Организаторы подготовят реконструкцию обороны Пскова от войск Стефана Батория.

На ремесленном дворе всех желающих обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити и стрельбе из лука. Пройдут концерты фолк-исполнителей и презентация исторических костюмов.

А прикоснуться к настоящей истории помогут экскурсоводы, которые бесплатно проведут по подземным ходам и Покровской башне.

ОКТЯБРЬ

Ралли «Псков — 2020»

Начало октября ознаменуется торжественным открытием масштабного ралли «Псков — 2020». Оно завершит этапы Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», Кубка России по ралли и LADA RALLY CUP 2020.

Трассу гонки проложат по Пскову, Палкинскому, Печорскому и Псковскому районам.

Ралли пройдет 1-4 октября. Планируется, что церемония открытия, городской спецучасток и финиш организуют в Пскове. Количество участников и зрителей, безусловно, должно побить все рекорды!

Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря»

Лучшие кузнецы Псковщины вновь продемонстрируют свое мастерство на фестивале ремесленной культуры «День скобаря».

Чтобы убедиться воочию в том, что кузнечное дело в Пскове не забыто, а бережно сохраняется, поставьте галочку в своем календаре на 3 октября, и познакомьтесь в этот субботний день с кузнечными традициями псковских мастеров.

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Ноябрь и декабрь не окажутся скупы на праздники — ожидаем анонсы от организаторов, да и стальные месяцы в течение 2020 года пополнятся интересными событиями. Мы ждем Пушкинский театральный фестиваль, очередной филармонический сезон, традиционную выставку-обзор археологических находок, чемпионаты по воркауту и спортивные забеги, а также многое другое. Следите за новостями!

*При подготовке материала использовались данные Информационного туристского центра Псковской области.