Ребенку с защемлением нерва оказали помощь в псковском физкультурном центре «Дельфин»

12:27, 15 января 2020, ПАИ

Ребенка с защемлением нерва отправили из бассейна детского оздоровительного образовательного физкультурного центра «Дельфин» в больницу 15 января. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор центра Николай Агафонов, причиной оказания квалифицированной медицинской помощи стало защемление нерва, полученное юным спортсменом на секции по дзюдо 9 января.

Он пояснил, что ребенок, находясь в бассейне, обратился с жалобой на боль, поэтому было решено вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы провести соответствующие обследования в больнице. Кроме этого, Николай Агафонов отметил, что в бассейн ребенка отправила его мама с целью облегчения болей в результате полученной спортивной травмы.

«Нашу медсестру отправили с ребенком. Мы сделали всё возможное со своей стороны, чтобы ребенку было легче. Шутить с такой травмой нельзя», — добавил Николай Агафонов.