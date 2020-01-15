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Общество

Ребенку с защемлением нерва оказали помощь в псковском физкультурном центре «Дельфин»

Фото в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

Ребенка с защемлением нерва отправили из бассейна детского оздоровительного образовательного физкультурного центра «Дельфин» в больницу 15 января. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор центра Николай Агафонов, причиной оказания квалифицированной медицинской помощи стало защемление нерва, полученное юным спортсменом на секции по дзюдо 9 января.

Он пояснил, что ребенок, находясь в бассейне, обратился с жалобой на боль, поэтому было решено вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы провести соответствующие обследования в больнице. Кроме этого, Николай Агафонов отметил, что в бассейн ребенка отправила его мама с целью облегчения болей в результате полученной спортивной травмы.

«Нашу медсестру отправили с ребенком. Мы сделали всё возможное со своей стороны, чтобы ребенку было легче. Шутить с такой травмой нельзя», — добавил Николай Агафонов.

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