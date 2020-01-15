На 14% выросли продажи билетов через интернет на Октябрьской железной дороге в 2019 году

15:24, 15 января 2020, ПАИ

На 14% выросли продажи билетов через интернет на Октябрьской железной дороге в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОЖД, таким образом, пассажиры оформили порядка 16,2 млн билетов на поезда дальнего следования.

Электронной регистрацией на поезда дальнего следования за 2019 год воспользовалось более 13,3 млн пассажиров (+17%).

Через терминалы самообслуживания в 2019 году оформлено 169 тысяч билетов на поезда дальнего следования, распечатано порядка 680 тысяч билетов.

В декабре 2019 года пассажиры приобрели через интернет 1,12 млн билетов на поезда дальнего следования, электронной регистрацией воспользовалось порядка 1 млн пассажиров.