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Общество

Федеральную доплату для классных руководителей поручил ввести Владимир Путин

Федеральную доплату для классных руководителей в размере 5 тысяч рублей поручил ввести президент Владимир Путин. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному Собранию 15 января.

Выплаты будут осуществляться с 1 сентября. «Здесь тоже много споров, это же обязанности регионов и присутствующие здесь это прекрасно знают, но классный руководитель - это воспитатель, а это всё-таки федеральная функция. Обращаю внимание, что все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также добавил, что все параметры по зарплатам бюджетников, заданные еще в майских указах 2012 года, должны сохраняться и исполняться. «Я не зря всякий раз обращаюсь к этому вопросу, а иначе появляется соблазн «съехать с темы». Труд врачей и педагогов должен оплачиваться достойно», - отметил президент.

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  • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию – 2020
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