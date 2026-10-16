Владимир Воробьёв пожелал псковским призывникам достойно пройти армейскую службу

07:26, 16 октября 2026, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В Доме офицеров собрались те, кому в ближайшее время предстоит сменить гражданскую одежду на военную форму, их родители и представители власти, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

От имени депутатов Псковской городской Думы в мероприятии принял участие заместитель председателя ПГД Владимир Воробьёв. Он подчеркнул, что армия - это место, где проверяются на прочность дружба, выдержка и верность своим принципам, и пожелал ребятам с честью пройти этот путь.

«Помните, что дома вас ждут родные, а город гордится каждым из вас. Служите достойно, берегите себя и возвращайтесь домой настоящими мужчинами, на которых всегда можно положиться», - обратился к призывникам Владимир Воробьев.