Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и галактику Андромеды

07:45, 16 октября 2026, ПАИ

Бесплатные астрономические наблюдения пройдут в Пскове сегодня, 16 октября. Всех желающих ждут на стадионе «Электрон» с 20:00 до 23:00, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Если погода не подведёт, участники смогут посмотреть в большой телескоп на Сатурн, галактику Андромеды и другие небесные объекты. Организаторы напоминают, что мероприятие бесплатное, и советуют одеваться потеплее.

Автомобилистов отдельно просят оставлять машины на парковке у главного здания стадиона и не заезжать на поле. Свет фар может помешать наблюдениям и ослепить тех, кто смотрит в телескопы.