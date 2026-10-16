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Денис Позимний: в этот день боялись сглаза и носили с собой осиновую кору

16 октября по народному календарю отмечают Дениса Позимнего. В этот день на Руси опасались осенних лихорадок и сглаза, а от злых духов защищались осиновой корой, луком, чесноком и солью, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

По церковному календарю в этот день вспоминают святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Согласно преданию, он был учеником апостола Павла и первым епископом города. В 95 году папа Климент отправил Дионисия в Галлию проповедовать христианство. Спустя год святитель погиб от рук язычников.

Дионисию приписывают несколько сочинений, известных с V века под названием «Ареопагитики». Считается, что они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

На Руси верили, что перед наступлением зимы по земле начинают бродить осенние лихорадки — злые духи, которые насылают болезни. Согласно поверьям, они мучаются сами и мучают людей, а проникнуть в человека могут разными способами: забраться под одежду или залететь соринкой в глаз.

Защитой от лихорадок считали осиновую кору, которую старались всегда носить с собой. В избах держали осиновые поленья. Если у человека сводило ноги, их клали на полено, а если болела голова — ложились на него головой.

На Дениса опасались не только лихорадок, но и дурного глаза. В народе говорили: «Денис — лихого глаза берегись».

От сглаза, порчи и наговора использовали лук, чеснок, редьку и соль. По поверьям, соль и редька могли «выедать» злые слова, написанные на бумаге, а запах лука и чеснока отпугивал нечистую силу.

В этот день также было принято произносить заговоры от сглаза и избегать людей, которых считали обладателями «дурного глаза». Такую способность в народных поверьях обычно приписывали кареглазым и черноглазым людям.

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