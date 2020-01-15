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Общество

Президент поручил определить количество необходимых дополнительных школьных мест в регионах России

 

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам определить, какое количество дополнительных школьных мест необходимо субъектам страны с учетом демографического фактора. В ходе послания Федеральному Собранию глава государства предложил внести соответствующие изменения в национальный проект «Образование», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в середине наступающего десятилетия в России будет 19 млн школьников — на 6 млн больше, чем в 2010 году. «Это говорит о том, что меры поддержки семьи работают», — отметил Владимир Путин.

Также президент России обратил внимание на важность использования современных технологий в интересах обучения детей. 

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  • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию – 2020
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