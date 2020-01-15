Владимир Путин: Ситуация с перебоями поставок лекарств не должна повториться

12:56, 15 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости повторения ситуации, возникшей в прошлом году, когда были зафиксированы перебои в поставках важнейших лекарственных препаратов.

Выступая с посланием к Федеральному Собранию 15 января, глава государства сказал, что разрабатываются меры по организации ввоза в страну препаратов, не имеющих на это официального разрешения, однако являющихся для некоторых людей жизненно важными, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо официально и централизованно ввозить в страну отдельные препараты, не имеющие на это официального разрешения, - подчеркнул Владимир Путин. – Это нужно для того, чтобы люди больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда некоторые лекарства на территории России попросту не достать».