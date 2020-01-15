Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил обеспечить президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он озвучил во время оглашения послания Федеральному Собранию 15 января.
Глава государства напомнил, что Россия - одна из немногих стран в мире с собственными соцсетями, мессенджерами и почтовыми сервисами.
«Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет». По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае людям не придется платить за интерент-трафик. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать пространство для создания социальных и культурных проектов, условия для участия граждан в жизни страны», - подчеркнул Владимир Путин.