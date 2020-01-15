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Общество

Госавтонадзор Псковской области занял 2 место в рейтинге по России

Госавтонадзор Псковской области вошел в тройку лидеров в стране по выполнению международных весовых параметров, впереди только управление по Краснодарскому краю. Об этом заявил заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов на пресс-конференции 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По проведению надзорной деятельности Псковская область расположилась на 12 месте рейтинга. Анатолий Ефимов также добавил, что Северо-Восточному межрегиональному управлению Госавтонадзора удалось занять 3 место в рейтинге по эффективности работы среди всех управлений страны.

«Есть над чем работать», - подчеркнул Анатолий Ефимов.

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