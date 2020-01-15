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Экономика

ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году

По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами (входит в группу ВТБ) 49,5 млрд руб., сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка. Наилучшую динамику на рынке показали ВТБ – Фонд Сбалансированный (привлечено за год 18,2 млрд руб., годовая доходность здесь и далее на 31.12.2019 г. – 23,6%) и ВТБ – Фонд Казначейский (12,3 млрд руб., годовая доходность – 11,3%).

Высокий уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе высокими показателями эффективности управления их активами. Так, по данным Investfunds по итогам 2019 года ВТБ – Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%. ВТБ – Индекс Мосбиржи занял первое место среди всех индексных фондов со стоимостью чистых активов (СЧА) более 100 млн руб. (годовая доходность – 37,4%). ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций стал вторым по доходности в рэнкинге фондов смешанных инвестиций с СЧА более 100 млн руб. (годовая доходность - 32,2%, СЧА – 10,9 млрд рублей, привлечение за год – 7,7 млрд руб.).

Фонды ВТБ также остаются лидерами по версии Investfunds по минимальным инфраструктурным расходам. Первое место рейтинга занимает ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг. ВТБ – Фонд Казначейский остается номером один на российском рынке по объему средств под управлением. Его стоимость чистых активов по итогам года составила 40,5 млрд руб. Всего в линейке ВТБ представлено 25 фондов, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках.

«Мы видим рост интереса населения к инвестиционным продуктам. Паевые инвестиционные фонды являются особенно востребованными: они дают возможность инвестировать даже минимальные средства в широко диверсифицированный портфель. Минимальная сумма инвестирования в открытые фонды ВТБ составляет 5 тыс. руб. с возможностью дальнейшего ее пополнения на 1 тыс. рублей. В биржевые фонды можно начать вкладывать средства с еще меньшей суммы, совершая сделки исходя из рыночной стоимости пая. Данные операции можно осуществить в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции.  Сделать инвестиции доступными для всех – наша стратегическая задача. Мы верим, что в скором будущем инвестирование станет нормой для каждого человека при управлении сбережениями», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

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