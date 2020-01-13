0
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
16:01
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Еще новости
Спорт

Международный фестиваль по волейболу пройдёт в Пскове

С 17 по 19 января в спортивном зале Дома спорта «Барс» (улица Набережная реки Великой, 16) в Пскове пройдет международный турнир по волейболу «Старый Новый год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях примут участие юноши 2004-2005 годов рождения и девушки 2005-2006 годов рождения из Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Республики Карелии, Беларуси, Эстонии и Латвии. Всего 240 спортсменов.

Турнир начнется в 12:00.

Организатором соревнований выступает Федерация волейбола Псковской области и Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу
23 декабря 2019
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу

Идет загрузка...