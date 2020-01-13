Международный фестиваль по волейболу пройдёт в Пскове

16:14, 15 января 2020, ПАИ

С 17 по 19 января в спортивном зале Дома спорта «Барс» (улица Набережная реки Великой, 16) в Пскове пройдет международный турнир по волейболу «Старый Новый год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях примут участие юноши 2004-2005 годов рождения и девушки 2005-2006 годов рождения из Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Республики Карелии, Беларуси, Эстонии и Латвии. Всего 240 спортсменов.

Турнир начнется в 12:00.

Организатором соревнований выступает Федерация волейбола Псковской области и Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.