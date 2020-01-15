ПсковГУ обучил 467 слушателей экологично утилизировать мусор

17:14, 15 января 2020, ПАИ

О лучших российских практиках переработки отходов узнали слушатели программы допобразования ПсковГУ в рамках проекта «Новые возможности для каждого». Детально вопрос обсуждался в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители университета отметили, что в рамках программы «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами» занятия по дисциплинам вели преподаватели профильной кафедры «Техносферная безопасность» ПсковГУ, имеющие опыт практической и преподавательской деятельности по профилю читаемых дисциплин не менее пяти лет.

В университете подчеркнули, ссылаясь на комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, что региону нужны новые специалисты в связи с переходом региона к новой системе обращения с отходами.

Ознакомление с конкретными передовыми технологическими процессами осуществлялось в период стажировки на предприятиях, использующих передовые технологии по утилизации отходов. Слушатели ознакомились с системами утилизации, работающими в Псковской областной клинической больнице (инсенератор для утилизации медицинских отходов), мусоросортировочным комплексом ООО «СпецТрансКом», цехом обезвоживания осадков сточных вод муниципального предприятия в Пскове «Горводоканал».

ПсковГУ реализует проект, направленный на обучение граждан по семи дополнительным профессиональным программам. Он вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки, реализуется в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».