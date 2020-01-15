0
18:04
Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе
16:42
Беспрецедентными назвал озвученные президентом предложения Михаил Ведерников
14:04
Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
13:52
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
13:51
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
13:13
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
12:58
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Еще новости
Общество

ПсковГУ обучил 467 слушателей экологично утилизировать мусор

О лучших российских практиках переработки отходов узнали слушатели программы допобразования ПсковГУ в рамках проекта «Новые возможности для каждого». Детально вопрос обсуждался в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители университета отметили, что в рамках программы «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами» занятия по дисциплинам вели преподаватели профильной кафедры «Техносферная безопасность» ПсковГУ, имеющие опыт практической и преподавательской деятельности по профилю читаемых дисциплин не менее пяти лет.

В университете подчеркнули, ссылаясь на комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, что региону нужны новые специалисты в связи с переходом региона к новой системе обращения с отходами.

Ознакомление с конкретными передовыми технологическими процессами осуществлялось в период стажировки на предприятиях, использующих передовые технологии по утилизации отходов. Слушатели ознакомились с системами утилизации, работающими в Псковской областной клинической больнице (инсенератор для утилизации медицинских отходов), мусоросортировочным комплексом ООО «СпецТрансКом», цехом обезвоживания осадков сточных вод муниципального предприятия в Пскове «Горводоканал».

ПсковГУ реализует проект, направленный на обучение граждан по семи дополнительным профессиональным программам. Он вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки, реализуется в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе
15 января 2020
Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе
Беспрецедентными назвал озвученные президентом предложения Михаил Ведерников
15 января 2020
Беспрецедентными назвал озвученные президентом предложения Михаил Ведерников
Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
15 января 2020
Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
15 января 2020
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
15 января 2020
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
15 января 2020
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
15 января 2020
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
15 января 2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов

Идет загрузка...