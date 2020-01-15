Замглавы города Великие Луки: Маткапитал на первого ребенка заинтересует молодые семьи

18:21, 15 января 2020, ПАИ

Материнский капитал при рождении первого ребёнка заинтересует молодые семьи, уверен заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Об этом он заявил Псковскому агентству информации комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Заместитель главы города подчеркнул, что основной упор каждого послания президента делается на социальную сферу. «Выплаты на первого ребенка позволят заинтересовать молодые семьи в рождении детей. На втором и третьем ребенке выплаты увеличиваются, но здесь вопрос не в деньгах, а в том, чтобы поднять уровень жизни молодых семей», - подчеркнул Николай Андросович, заметив, что молодые люди не всегда получают достойные зарплаты.

Николай Андросович отметил важность мер, направленных на рост рождаемости в стране. «На протяжении 25 минут говорилось о демографической ситуации в стране, и как ее поднять», - сказал он и обратил внимание на важность данного вопроса для государства с такой большой территорией.