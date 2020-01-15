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Устанавливается личность погибшего на пересечении улиц Вокзальной и Толстого в Пскове

Устанавливается личность мужчины, тело которого обнаружили 15 января около 16:30 в Пскове на пересечении улиц Вокзальной и Льва Толстого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, пока какие-либо выводы делать рано», - отметили в пресс-службе.

При этом, по словам сотрудников ведомства, некоторые признаки позволяют говорить о том, что погибший не был участником ДТП: видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. «Возможно, мужчине стало плохо», - добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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