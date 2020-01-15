Более 2 млн рублей заплатили нарушители земельного законодательства в Псковской области

21:23, 15 января 2020, ПАИ

В декабре 2019 года специалисты управления Росреестра по Псковской области провели 86 проверок соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявили 199 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выданы 57 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 106 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму свыше 2 млн рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 71 нарушение.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков: доля таких нарушений составляет более 20%. Другое частое правонарушение - использование земельного участка не по целевому назначению (13%).